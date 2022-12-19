Президент Hardcore ответил, за какой гонорар подрался бы с Регбистом: «От 200 миллионов»

Глава промоушена Hardcore Анатолий Сульянов назвал сумму, которая могла бы замотивировать его на бой против президента Top Dog Данилы Регбиста.

«Чтобы выйти на этот бой, нужно встать на лагерь, четыре месяца тренироваться, жестко фармить, и тогда, в нормальных кондициях выйдя на бой, в сегменте грэпплинга у меня были бы неплохие шансы. Но на четыре месяца выключиться из четырех промоушенов, девяти YouTube-каналов и еще пяти проектов, — там все рухнуло бы в первый же день. 150 миллионов? [Этой суммой] нашу семью не удивишь. От 200 [миллионов рублей] - да, готов разговаривать», — сказал Сульянов в выпуске программы «Вопрос ребром» на YouTube-канале Gazgolder.

Ранее поединок Сульянова и Регбиста пытался организовать президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев, который предлагал каждому по 10 миллионов рублей.