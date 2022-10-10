Глава Hardcore Сульянов заявил, что переговоры с экс-чемпионом UFC Альдо находятся на финальной стадии

Глава Hardcore Анатолий Сульянов рассказал о возможном подписании контракта с экс-чемпионом UFC Жозе Альдо.

«Мы сделали официальное предложение Жозе Альдо. Сейчас ждем ответа от него. Подписание такого спортсмена — это правильный шаг, если говорить о развитии бокса и нашей организации в целом. Думаю, что скоро бразилец примет решение. Он озвучил желаемый гонорар. Мы предложили ему сумму, не сильно отличающуюся от его требований. Идет финальная стадия переговоров», — цитирует Сульянова MMA.Metaratings.ru.

Альдо завершил карьеру бойца после поражения Мерабу Двалишвили (15-4) единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28) на UFC 278. Бой состоялся 20 августа в Солт-Лейк-Сити, США.