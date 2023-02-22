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Сегодня, 13:08

Сульянов ответил Шаре Буллету: «За каждое сказанное слово будет спрос»

Глава Hardcore Сульянов жестко ответил Шаре Буллету на критику
Давид Хачатрян
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Глава лиги Hardcore Анатолий Сульянов прокомментировал слова Шарабутдина «Шары Буллета» Магомедова (11-0), который назвал Сульянова «фантомасом», который неуважительно относится к своим бойцам.

«Перед тем, как порочить чью-то честь и чье-то имя, оскорблять, каждый взрослый мужчина должен знать, что за это будет спрос и за каждое сказанное слово он должен будет держать ответ, — написал Сульянов в соцсетях. — Да, Шара? Ну а теперь по фактам...

Ты говоришь, что ехал ко мне на встречу: а ты со мной договаривался? Или ты ехал на конференцию поддержать своих друзей, а сейчас пытаешься все перевернуть? Ты говоришь о неуважении, так расскажи мне, в чем я проявил неуважение к тебе?! В том, что, пожав твою руку, поздравил тебя с подписанием в UFC? Поблагодарил за присутствие и пожелал успехов в дальнейшей карьере в присутствии десятков спортсменов?!

Что там по Нганну и по фантастике? Мою «фантастику» и официальные офферы публикуют ESPN и The Ring. И в части переговоров, и в части цифр. И уж поверь мне, то, что для тебя является фантастикой, для нас является абсолютной, каждодневной реальностью.

Не знаю, каким «пацанам» звонишь ты, Шара, а мы не звоним, мы ведем официальные переговоры с агентами и представителями спортсменов. В случае с Тиаго Алвесом им является менеджер Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева, владелец Dominance MMA Али Абдель-Азиз, и, в отличие от «пацанов», он официально представляет интересы данного спортсмена. Так кто теперь «хайпится»?!

Ты говоришь, я обещал тебе бой на Hardcore?! А не забыл ли ты, что бой на Hardcore у тебя был? И свое обещание я сдержал. А не состоялся он лишь по причине того, что твой оппонент травмировался и снялся за три дня до боя. И что самое интересное, ты об этом знаешь и прекрасно помнишь. Так кто из нас сотрясает воздух?

Так и откуда теперь «дует воздух в твои паруса»? Не от тебя ли самого? Перед тем, как путать людей и прилюдно врать, оскорблять, проверяй факты и будь уверен в том, что ты говоришь. Иначе есть вариант выглядеть крайне бледно. И да, кстати, кто теперь фуцин, Шара?!"

Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
ММА
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