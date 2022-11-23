Хасиков назвал братским бой Исмаилова и Шлеменко

Глава Калмыкии и экс-чемпион мира по кикбоксингу Бату Хасиков прокомментировал предстоящий бой между Магомедом Исмаиловым и Александром Шлеменко.

«Прогноз давать сложно. Я скажу только то, что это, безусловно, очень яркая история. Огромное количество зрителей ждут ее. Оба по-своему харизматичные, у каждого своя история, у каждого свой багаж, фундамент. Оба заслуживают уважения. Этот бой на самом деле проявление дружбы нашего многонационального народа. Они встретятся в клетке, но самом деле, я считаю, это будет братский бой. Пусть победит сильнейший», — цитирует Хасикова РЕН ТВ.

Шлеменко и Исмаилов проведут поединок 3 декабря в Екатеринбурге в турнире RCC.

На счету 36-летнего Исмаилова 17 побед, 3 поражения и 1 ничья. У 38-летнего Шлеменко 61 победа, 14 поражений и 1 ничья.