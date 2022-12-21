Камил Гаджиев: «Царукян может стать реальной угрозой для Махачева»

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев считает, что если Арман Царукян (19-2) побьет двух топовых соперников, он сможет претендовать на бой за пояс.

«Царукян подтвердил свой высокий класс. И после боя, насколько я знаю, он сделал заявление, что хочет драться с топами, заговорил снова об Исламе [Махачеве], — сказал Гаджиев на YouTube-канале KAMIL TIME. — Да, после победы он претендует на право драться с топами. Говорить о чемпионским бое пока преждевременно.

Хотя, когда он дорастет до чемпионского боя, а ему для этого, я считаю, нужны победы над двумя топовыми бойцами, он сможет быть реальной угрозой для Ислама, потому что это будет еще более интересный Арман, который получил опыт больших боев. Если он выиграет два главных боя вечера, можно сказать, что для Ислама это будет очень сложный поединок. Это на самом деле так».

Царукян одержал победу над Дамиром Исмагуловым (24-2) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). Бой состоялся 17 декабря на UFC Fight Night 216 в Лас-Вегасе, США.