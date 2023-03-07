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Камил Гаджиев: «Любой российский легковес подрался бы с Джонсом лучше, чем Ган»

Гаджиев раскритиковал Сирила Гана за то, что он якобы испугался Джона Джонса на UFC 285
Давид Хачатрян
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Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев раскритиковал Сирила Гана (11-2) за то, что он якобы испугался Джона Джонса (27-1) на UFC 285.

— Джонс действительно великий, после долгого возвращения пришел и быстро разобрался, показал, кто в доме хозяин, — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале. — Потому, как его встречали, было понятно, насколько аудитория по нему соскучилась. Будем объективны: чего-то MMA в его отсутствии действительно не хватало.

А что вообще в доме происходит? В доме-то на самом деле ничего хорошего, если в итоге напротив Джона Джонса в клетке оказывается испуганный Сирил Ган. Да, Ган просто испугался. Это если выражаться по-уличному. Все мы этот бой смотрели, смотрели на лицо Гана. Он просто не дрался. Такое чувство, что он просто ждал, как бы быстрее проиграть.

Я бы хотел посмотреть [бой Джонса с Павловичем], но Сереге, чтобы драться с Джоном Джонсом, не хватает медийного веса. Именно медийного. Да что тут Павлович, да любой российский легковес подрался бы с Джоном Джонсом лучше, чем это сделал Сирил Ган, — сказал Гаджиев.

Джонс победил Гана и стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Камил Гаджиев
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