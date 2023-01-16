Камил Гаджиев считает, что Копылов может побить Адесанью и Перейру

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев уверен, что россиянин Роман Копылов (10-2) может ворваться в топ среднего веса UFC.

«Я в контексте Шары Буллита на днях говорил о том, что сейчас средний вес UFC — дивизион ударников, — сказал Гаджиев в интервью «СЭ». — Сейчас Шара ворвался, [уже есть] Перейра, Адесанья.

Поэтому Рома... очень часто хардкорные фанаты-однолюбы, которые кроме UFC ничего не видят, смеются над подобными высказываниями, но я повторюсь, что наши ребята, такие как Рома Копылов, если они психологически будут готовы, их особо американские топы UFC ничем не удивят. Копылов не подерется с Адесаньей? Да конечно подерется. Или с Перейрой? Подерется, потому что он из тех ребят, которых когда начинают бить руками и ногами, он начинает бить в ответ руками и ногами. И у него это получается не хуже.

Повторюсь, с борьбой какие-то сложности были. Но Перейра с Адесаньей тоже не великие борцы. Поэтому сейчас время, когда Рома Копылов может залететь в топы".

Копылов нокаутировал Пунахеле Сориано (9-3) во втором раунде и получил бонус в размере 50 тысяч долларов. Бой состоялся 14 января на UFC Fight Night 217 в Лас-Вегасе, США.