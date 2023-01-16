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Сегодня, 13:20

Камил Гаджиев: «Окажись я на месте Даны Уайта, я бы не испортил UFC»

Камил Гаджиев считает, что справился бы с работой президента UFC
Давид Хачатрян
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Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что глава UFC Дана Уайт — номер один среди промоутеров в MMA, однако подчеркнул, что в его команде работают много других людей, занимающихся боями.

«Вообще я, честно говоря, не хуже Даны мог бы все это делать, — сказал Гаджиев в интервью «СЭ». — Но за Дану все-таки говорит география в первую очередь. Нет, я сейчас не буду даже под сомнение ставить то, что он номер один в целом, с точки зрения истории. Он этим занимается очень много лет. В его послужном списке самые большие истории в современном боевом спорте. Это даже не обсуждается.

Ну, чисто с точки зрения экспертизы... там [в UFC] такая команда еще работает. Его матчмейкеры подписывают ребят, у него есть из чего выбирать всегда, и он, уже имея набитую руку и наметанный глаз, уже правильно определяет, куда двинуть историю. Честно, это иногда намного легче, чем варить суп из топора. Это то, чем занимается российский промоутер.

Поэтому скажу так: окажись я на месте Даны, я бы, наверное, не испортил UFC".

Дана Уайт
Камил Гаджиев
UFC
ММА
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