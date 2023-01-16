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Сегодня, 12:16

Камил Гаджиев: «У Шары Буллета стиль зрелищнее, чем у Чимаева»

Камил Гаджиев считает, что стиль Шары Буллета зрелищнее, чем у Хамзата Чимаева
Давид Хачатрян
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Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев уверен, что UFC может сделать из Шарабутдина «Шары Буллета» Магомедова (11-0) звезду, потому что он показывает зрелищные бои.

«Да, у него с [английским] языком похуже, чем у Хамзата, но зато у него стиль чуть более зрелищный, чем у Хамзата, — сказал Гаджиев в интервью «СЭ». — Да, Хамзат — удав, он конкретно людей съедал, в первых боях особенно. Но у Шары более интересные бои, я имею в виду для простого зрителя.

То, что делает Хамзат в клетке, тоже очень интересно. Раз-раз, схавал, положил человека, растянул, все. А Шара много нокаутов делает локтями, ногами. Если UFC хочет из него делать звезду, оно из него сделает звезду. Предпосылки для этого у Шары есть".

Магомедов в конце декабря 2022-го подписал контракт с UFC. Его дебют может состояться в марте.

Камил Гаджиев
Хамзат Чимаев
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
ММА
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