Камил Гаджиев: «Тони Фергюсону надо уже заканчивать»

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал очередное поражение Тони Фергюсона (25-9).

«Шестое поражение подряд у «Эль кукуя». На самом деле, ему надо уже заканчивать. Какая разница, пятое поражение, шестое поражение. Здесь вопрос больше даже не к Фергюсону. Я не понимаю, зачем это нужно UFC.

Я, кстати, слышал про схватку по грэпплингу между Хабибом и Тони Фергюсоном. Ходили такие слухи. То ли грэпплинг, то ли бразильское джиу-джитсу. Лично я уверен в победе Хабиба над Фергюсоном, как бы его не хвалили как умелого джитсера", — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале.

Бобби Грин (30-14) одолел Фергюсона сабмишном за несколько секунд до конца боя. Поединок состоялся в рамках главного карда турнира UFC 291, который прошел 29 июля в Солт-Лейк-Сити, США.



