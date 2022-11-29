Камил Гаджиев дал прогноз на бой Анкалаева и Блаховича

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев уверен, что Магомед Анкалаев (18-1) является фаворитом в бою с Яном Блаховичем (29-9).

«Анкалаев абсолютно заслуженно [получил титульный бой], и я думаю, он его еще и выиграет, — сказал Гаджиев на YouTube-канале «KAMIL TIME». — Я бы мог сказать, что сто процентов, но есть нюансы. Дело в том, что на бумаге, с точки зрения навыков, Анкалаев сегодня во всем лучше Блаховича. Блахович хороший борец, но он Анкалаева не удивит. Не знаю точно, сколько Блаховичу лет, но такое ощущение, что он уже на спаде, а Мага, наоборот, на самом подъеме.

Ни в ударке, ни в борьбе, [Блахович] не удивит, но есть нюанс — психология. Блаховичу, как мне кажется, пофигу. Он выйдет, подерется, с ним это уже было. Выиграет — кайфанет. Не выиграет — да ничего страшного. Думаю, его в этом поединке даже больше интересует чек. Для Анкалаева это сумасшедший шанс, это наследие, и я представляю, под каким он сейчас находится психологическим давлением.

«Давай! Забирай! Ты должен! Ты фаворит!» — сейчас все ему это говорят. И тут вопрос — что он за парень? Ему придает это уверенности, и он выйдет на спокойствии с Блаховичем разберется, или он горит? Я думаю, что скорее второе. И если он с эмоциями справится, Мага точно выиграет. Если с этим будет проблема, то он может и проиграть этот бой.

А так, заслужил, или нет — точно заслужил. Фаворит, или нет — да, фаворит. И я думаю, что букмекеры, безусловно, его сделают фаворитом, поэтому, много денег на Маге не заработать».

Блахович и Анкалаев подерутся за вакантный титул чемпиона UFC в полутяжелом весе 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе, США.

