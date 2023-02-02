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Камил Гаджиев — о том, почему Федор не поздравляет российских бойцов UFC с победами: «Ему дела до этого нет»

Камил Гаджиев объяснил, почему Федор Емельяненко не поздравляет российских бойцов UFC с победами
Давид Хачатрян
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Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев уверен, что никто не должен осуждать Федора Емельяненко (40-6) за то, что он не поздравляет российских бойцов с победами.

«Ему дело до этого нет, — сказал Гаджиев «СЭ». — Федор дал четко понять, что за индустрией особо не следит, у него есть своя команда, он реально за этих ребят топит, продвигает. Все. Остальное для него не так важно. Это позиция, и в этом ничего такого нет. Ну вот так решил. Мы за это его осуждать не должны. За то, что человек просто болеет за своих. Ему просто до этого дела нет, он живет своей жизнью».

Емельяненко следующий бой проведет за титул Bellator в тяжелом весе против Райана Бейдера (30-7) на Bellator 290. Турнир состоится 4 февраля в Инглвуде, США.

Камил Гаджиев
Федор Емельяненко
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Камил Гаджиев: «Федор может прихлопнуть Бейдера»

Легенды MMA посетят прощальный поединок Федора Емельяненко