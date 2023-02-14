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Сегодня, 13:08

Камил Гаджиев хочет видеть Махачева в среднем весе: «Против Перейры — вполне возможный вариант»

Камил Гаджиев заявил, что чемпион легкого дивизиона UFC Ислам Махачев может стать чемпионом в трех весовых категориях
Давид Хачатрян
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Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что чемпион легкого дивизиона UFC Ислам Махачев (24-1) может стать тройным чемпионом.

«Что дальше для Ислама Махачева? Давайте помечтаю, — начал Гаджиев на своем YouTube-канале KAMIL TIME. — Защита пояса в 70 килограммов против Бенила Дариуша. Говорят: «А как же Конор, который должен выиграть у Чендлера?» Во-первых, выиграет или нет — это большой вопрос. Если Чендлер выиграет у Конора, то с Чендлером можно было бы провести еще одну защиту, а с Конором драться не вижу смысла. Конор — это уже пройденный материал, пройденный этап для человека из команды Хабиба. Пацаны уже у Конора выиграли. Соответственно [соперником Махачева может стать] Дариуш, соответственно, Чендлер в случае победы над Конором.

Пояс в 77 [килограммов], если его будет держать Леон Эдвардс, потому что с [Камару] Усманом, наверное, они не будут драться, потому что все-таки они близки: я видел их вместе, они в одной команде, один менеджер и так далее.

Итак, например, победа над Эдвардсом, а дальше давайте пойдем за поясом в 84 килограмма. Ислам Махачев против [Алекса] Перейры — вполне возможный вариант. Ислам Махачев против [Исраэля] Адесаньи — вполне возможный вариант. Вес гонять не надо, в антропометрии да, он будет поменьше, но я считаю, что у него запас прочности по борьбе в отношении обоих. И теперь представьте, что он не двойной, а тройной чемпион. Вот это, безусловно, след в истории. В общем, разрешите помечтать, а там кто его знает».

Махачев победил Александра Волкановски (25-2) единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.
 

Ислам Махачев
Камил Гаджиев
UFC
ММА
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