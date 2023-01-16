Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что хотел бы увидеть экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Франсиса Нганну (17-3) в ONE Championship.

«Это было ожидаемо [уход из UFC]. Это история про деньги, — сказал Гаджиев в интервью «СЭ». — Сейчас кто-то должен километр денег ему выложить, чтобы он дрался в Bellator или ONE Championship. В ONE Малыхин чемпион. Малыхин — Нганну, на самом деле, — это мировая вывеска, просто бомба была бы. Я бы там хотел его увидеть просто для того, чтобы Малыхин стартанул очень сильно».

Нганну не смог договориться с UFC и стал свободным агентом. Он ушел в статусе чемпиона организации.

Малыхин является чемпионом ONE Championship в полутяжелом весе и временным чемпионом в тяжелом весе.