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Сегодня, 13:02

Камил Гаджиев: «Малыхин — Нганну — это мировая вывеска»

Камил Гаджиев заявил, что хотел бы увидеть экс-чемпиона UFC Нганну в ONE Championship
Давид Хачатрян
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Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что хотел бы увидеть экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Франсиса Нганну (17-3) в ONE Championship.
«Это было ожидаемо [уход из UFC]. Это история про деньги, — сказал Гаджиев в интервью «СЭ». — Сейчас кто-то должен километр денег ему выложить, чтобы он дрался в Bellator или ONE Championship. В ONE Малыхин чемпион. Малыхин — Нганну, на самом деле, — это мировая вывеска, просто бомба была бы. Я бы там хотел его увидеть просто для того, чтобы Малыхин стартанул очень сильно».
Нганну не смог договориться с UFC и стал свободным агентом. Он ушел в статусе чемпиона организации.
Малыхин является чемпионом ONE Championship в полутяжелом весе и временным чемпионом в тяжелом весе.
Камил Гаджиев
Франсис Нганну
ММА
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