Глава лиги NAIZA хочет реванша между Сагыном и Жубанышем

Президент лиги NAIZA Нурбек Карабала заявил, что Багдат Жубаныш (2-1) может провести реванш с Казбеком Сагыном (5-0).

«Мы переговорили с Айбек Шокпутовым, он сообщил мне, что Багдат хочет провести один бой в местной лиге, я с удовольствием согласился, в целом в большинстве случаях, мы не отказываем бойцам драться и в других организациях.

Я уже говорил про реванш, он обязательно нужен, мы работаем над ним, я безусловно уверен этот бой будет крутейшим событием в Казахстане!" - приводит слова Карабалы Sports.ru

Сагын победил Жубаныша раздельным решением судей. Бой состоялся 23 июня на турнире Naiza FC 52 & Ural FC 3 в Алматы, Казахстан.