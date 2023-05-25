Глава Naiza Карабала — о форме Александра Емельяненко: «На это жалко смотреть»

Глава Naiza Нурбек Карабала высказался о форме российского бойца ММА Александра Емельяненко.

«Я видел, как он работает на груше. На это жалко смотреть. Он набрал много лишних килограммов. Его медлительность настораживает. Даже если у его соперника будет поставлен один удар, это может плачевно закончиться для Емельяненко. Это неравный бой. Причем неравный в сторону соперника Емельяненко», — цитирует Карабалу Metaratings.ru.

В пятницу, 26 мая, Емельяненко проведет поединок против блогера Евгения Ершова в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». 24 мая стало известно, что Емельяненко получил медицинский допуск к этому бою.