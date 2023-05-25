Глава Naiza Карабала: «Нганну красавчик, он много делает для своего народа»

Глава Naiza Нурбек Карабала высказался о подписании камерунца Фрэнсиса Нганну в PFL.

«Нганну красавчик. Тут вопрос в философии и миссии Фрэнсиса. Он понимает, что в Африке есть огромное количество ребят, которые никуда не выбьются, если их не забрать. Нганну повезло, он пробился в UFC и стал там чемпионом. А сейчас Фрэнсис старается подтянуть в PFL ребят из своего поселения. Для Африке это реальный социальный лифт. Пусть PFL проведет турниры в развитой части Африки, местные соберутся, посмотрят на шоу и поймут, как это круто. Нганну много делает для своего народа. Это очень ценно», — цитирует Карабалу Metaratings.ru.

16 мая Фрэнсис Нганну объявил о подписании контракта с PFL. Камерунец будет выступать в новом дивизионе Super Fight, который был создан для привлечения бойцов к подписанию контрактов на более выгодных условиях.