Глава ONE Championship: «Малыхин — настоящий кошмар для Нганну»

Глава лиги ONE Championship Чатри Ситйодтонг уверен, что чемпион в полутяжелом весе и временный чемпион в тяжелом Анатолий Малыхин (12-0) может победить Франсиса Нганну (17-3).

«Мы вели с Франсисом переговоры. Он мне нравится. Он многое может нам предложить, — отметил Ситйодтонг в эфире The MMA Hour. — Но я думаю, что у нас ему будет нелегко. Посмотрите на Анатолия Малыхина. У него рекорд 12-0, он бывший борец сборной России, обладает мощным нокаутирующим ударом. Да у него 80 процентов финишей. Он настоящий кошмар для такого большого ударника, как Нганну. Но в то же время у Франсиса есть X-фактор — он просто огромный монстр».

Малыхин подерется с чемпионом в тяжелом весе Арджаном Бхулларом (11-1) 15 июля на арене «Лумпхини» в Бангкоке, Таиланд.



Нганну не смог договориться с UFC и стал свободным агентом. Он ушел в статусе чемпиона организации.