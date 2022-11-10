Глава промоушена поп-ММА оценил возможность проведения реванша между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым

Глава поп-ММА-организации Arena Сергей Еркаев оценил возможность проведения боя-реванша между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым.

«Вероятность нашего боя с Магомедом намного выше, чем их реванша с Александром. После того как Александр проиграет мне, у Магомеда не останется никакого интереса к этому поединку. Сам Исмаилов признавался, что уже сейчас следит за мной, смотрит не как на руководителя промоушена, а как на бойца. Поэтому вижу вполне реальным проведение нашего очного поединка в конце 2023 года», — заявил Еркаев RT.

Напомним, в июле 2020 года Исмаилов победил Емельяненко техническим нокаутом.