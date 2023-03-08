Глава RCC Клименко: «Исмаилов — самый высокооплачиваемый боец не только в ММА, но и в боксе»

Глава промоушена RCC Николай Клименко назвал Магомеда Исмаилова самым высокооплачиваемым бойцом в российских единоборствах.

«Магомед Исмаилов — самый высокооплачиваемый боец не только в ММА, но и в боксе. Он получил очень хорошее вознаграждение за бой против Ивана Штыркова», — сказал Клименко «СЭ».

Исмаилов за бой против Александра Шлеменко (победа единогласным решением в декабре 2022 года) в лиге RCC заработал 300 тысяч долларов.

7 марта в главном событии RCC Boxing в Екатеринбурге Исмаилов судейским решением выиграл у Ивана Штыркова, которого он в 2020 году побеждал в поединке по правилам ММА.