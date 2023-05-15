Глава RCC: «Бой Штыркова и Немкова не интересен»

Глава RCC Николай Клименко сделал заявление о возможном бое Ивана Штыркова и Виктора Немкова.

Бойцы должны были возглавить турнир RCC 15, но поединок сорвался по причине травмы Немкова.

«Так складывается, что мы уже не первый раз пытаемся организовать бой Вадима Немкова и Ивана Штыркова. И постоянно есть какие-то моменты, какие-то форс-мажоры».

«Да, этот бой, скорее всего, не состоится, потому что у Вадима травма, долгая реабилитация. Когда-нибудь, может быть, в другой раз Иван подерется с Вадимом. Но это не точно!» — сказал Клименко «СЭ».

На замену Немкову вышел белорусский кикбоксер Петр Романкевич. Бой по правилам кикбоксинга состоялся 13 мая на RCC 15, а его итогом стала победа Штыркова судейским решением.