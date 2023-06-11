Дана Уайт: «Мы организуем реванш между Махачевым и Оливейрой»

Глава UFC Дана Уайт на пресс-конференции заявил, что после победы Чарльза Оливейры (34-9) над Бенилом Дариушем (22-5) бразилец должен вновь встретиться с чемпионом Исламом Махачевым (24-1).

«Феноменальное выступление Чарльза, — сказал Уайт. — Особенно в бою против парня, которого многие считали фаворитом в противостоянии. Фантастика.

Нынешний Чарльз и Чарльз образца 2006 года — это совершенно два разных бойца. В последние годы он выглядит безупречно, и сегодня он был готов закатить войну. И я в предвкушении его реванша с Исламом [Махачевым]. Нам нужно сделать этот бой снова".

Оливейра победил Дариуша техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся в рамках турнира UFC 289 в Ванкувере, Канада.

