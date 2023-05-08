Дана Уайт назвал двух бойцов, которых он отговаривал от завершения карьеры

Глава UFC Дана Уайт заявил, что не станет отговаривать бывшего двойного чемпиона Генри Сехудо (16-3) от завершения карьеры.

«Было всего два парня, которых я уговаривал не завершать карьеру. Я говорю про Даниэля Кормье и Хабиба [Нурмагомедова]. Генри [Сехудо] отсутствовал три года. В бою со Стерлингом, который гораздо крупнее и сильнее его, он выглядел просто потрясающе. Я не думаю, что ему следовало завершать карьеру. Но если он решит уйти во второй раз, я не буду с ним спорить», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Алджамейн Стерлинг (23-2) победил Сехудо раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47) на UFC 288. Бой состоялся 6 мая в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США.