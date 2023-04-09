Дана Уайт: «Думаю, Перейра поднимется в полутяжелый вес»

Глава UFC Дана Уайт объяснил, почему Алекс Перейра должен подняться в полутяжелую весовую категорию.

«Сделать им трилогию в UFC? Честно, я думаю, что Перейра после этого боя поднимется в 205. Он монстр. Я знаю, что даже за два часа до взвешивания ему все еще нужно было согнать 2 фунта. Я не утверждаю, что он поднимается в 205, но предполагаю, что это произойдет, вы можете спросить его сами. Я не удивлюсь, если это произойдет».

Перейра проиграл нокаутом Исраэлю Адесанье в поединке за звание чемпиона UFC в среднем весе.