Дана Уайт оценил бой Стерлинга и Сехудо

Глава UFC Дана Уайт отреагировал на исход титульного поединка в легчайшем весе между Алджамейном Стерлингом (23-3) и Генри Сехудо (16-3).

«Я согласен, что Алджо выиграл этот бой, но это был очень близкий поединок, — сказал Уайт на пресс-конференции UFC. — Генри после трехлетнего простоя выглядел просто потрясающе. Он дрался пять раундов против парня, который больше него. Он выглядел круто. Знаете, что вдохновляет меня в Генри Сехудо? Вспомните его бой с [Марлоном] Мораесом.

После первого раунда я думал: «Ух... у Генри серьезные проблемы»?. И затем он выходит на второй раунд и выглядит просто потрясающе. Оба парня сегодня провели крутой поединок".

Стерлинг победил Сехудо раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47) на UFC 288. Бой состоялся 6 мая в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США.