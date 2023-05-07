Дана Уайт оценил выступление Мовсара Евлоева на UFC 288

Глава UFC Дана Уайт остался под впечатлением от победы россиянина Мовсара Евлоева (17-0) над дебютантом Диего Лопесом (21-6).

«Он хороший боец. Он выбрался из двух очень серьезных болевых приемов. Сейчас у него 17 побед и ноль поражений. Я надеюсь увидеть его в топ-10 после обновления рейтингов во вторник», — сказал Уайт на пресс-конференции UFC.

Евлоев победил Лопеса единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27) на UFC 288. Бой состоялся 6 мая в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США.

