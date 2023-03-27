Дана Уайт — о словах Кормье, что Мухаммад должен получить бой за титул: «Это не ему решать»

Глава UFC Дана Уайт прокомментировал мнение бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Даниэля Кормье (22-3), который заявил, что полусредневес Белал Мухаммад (22-3) — самый достойный претендент на бой за пояс чемпиона.

«Кормье не вправе принимать такие решения. Это мило с его стороны, что он вступился за Белала, но у нас есть планы на Мухаммада. Белал скоро снова будет драться, и тогда мы узнаем, кто станет следующим в очереди», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Ранее Уайт заявил, что следующим драться за пояс в полусреднем весе будет Колби Ковингтон (17-3).