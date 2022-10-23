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Дана Уайт: «Бой Яна и О'Мэлли был на тоненького. Могу понять каждую сторону»

Дана Уайт прокомментировал поражение Яна в поединке с О'Мэлли на турнире UFC 280
Никита Горшенин
Корреспондент

Глава UFC Дана Уайт прокомментировал поражение Петра Яна в поединке с американцем Шоном О'Мэлли на турнире UFC 280.

«Это один из тех боев, который «на тоненького». Я могу понять людей, которые говорят, что выиграл Ян, могу понять людей, которые говорят, что О'Мэлли выиграл. Единственное, что странно — я думал, что победа в бою будет зависеть от того, кому отдали первый раунд. Но оказалось, что это не имело значения», — передает слова Уайта корреспондент «СЭ» Никита Горшенин.

Петр Ян уступил Шону О'Мэлли в трехраундовом поединке раздельным решением судей (28-29, 28-29, 29-28).

Дана Уайт
Петр Ян
Шон О`Мэлли
UFC
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