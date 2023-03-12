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Сегодня, 13:06

Дана Уайт: «Хасбулла кайфует и зарабатывает большие бабки»

Давид Хачатрян
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Глава UFC Дана Уайт прокомментировал популярность дагестанского блогера Хасбуллы Магомедова, подтвердив, что заключил с ним сделку.

«Хасбулла не стал давать Марку Уолбергу пощечину. Он сказал, что не даст ему пощечину, потому что он ему нравится, — отметил Уайт на пресс-конференции. — Черт возьми, он бьет пощечины всем подряд, но не стал давать ее Марку Уолбергу. Хасбулла потрясающий. Он прилетел на наше мероприятие, и он хорошо провел время.

Ребята из NELK Boys [популярные американские блогеры] прилетели в Россию, сняли всякие классные видео с Хасбуллой, и они сказали, что собираются выпустить футболки с его изображением. Они продали все эти футболки за 500 долларов каждую за 48 часов. С ума сойти. Половину вырученных денег они отдали ему. Мы заключили с Хасбуллой соглашение, он будет в видеоигре. Ему за это заплатили. Чувак кайфует и зарабатывает большие бабки. Он мне нравится».

Ранее актер Марк Уолберг встретился с Хасбуллой и попросил дать ему пощечину. Хасбулла отказался.

Дана Уайт
Хасбулла Магомедов (Хасбик)
UFC
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