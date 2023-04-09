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Дана Уайт: «Все думали, что Перейра залез Адесанье в голову, но Израэль — особенный»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Глава UFC Дана Уайт объяснил, почему считает особенным чемпиона в среднем весе Исраэля Адесанью.

«Израэль Адесанья никогда не отказался ни от одного боя. Когда пришел вариант драться с Перейрой, он сказал: «Давайте, я готов подраться с ним третий раз, я хочу биться с лучшими». Когда он проиграл, он согласился на немедленный реванш. Люди спрашивали до боя: «Этот парень не сломался ментально? Перейра залез ему в голову?». И я лично так не считал, потому что...

Знаете, есть много парней, которые говорят на публику весь этот трешток: «О, я хочу этот бой» и так далее, но когда [начинаются переговоры] за кулисами, все резко меняется. Адесанья не такой, он будет драться с кем угодно и где угодно, он хочет драться три раза в год, даже когда у него пояс. Он особенный, он другой".

На UFC 287 Адесанья нокаутировал Алекса Перейру во втором раунде, тем самым завоевав пояс чемпиона в среднем весе.

На счету 33-летнего новозеландца 24 победы и два поражения, у 35-летнего бразильца семь побед и два поражения.

Дана Уайт
Исраэль Адесанья
UFC
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