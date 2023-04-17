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Сегодня, 11:01

Дана Уайт рассказал, когда Адесанья проведет следующий бой

Давид Хачатрян
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Глава UFC Дана Уайт подтвердил, что чемпион среднего дивизиона Исраэль Адесанья (24-2) может выйти в октагон до конца лета.

«Этот парень уже донимает Хантера и ребят, спрашивая: «Когда мой следующий бой? Когда? Когда? Я хочу драться, я хочу драться», — сказал Уайт на пресс-конференции. — Мне нравится это в Адесанье. Исраэль хочет драться без остановки, постоянно. И он хочет драться со всеми. Мы работаем над его следующим боем, и он скоро снова будет драться, может быть, до конца лета».

Адесанья нокаутировал Алекса Перейру (7-2) во втором раунде на UFC 287. Бой состоялся 8 апреля в Майами, США.

Дана Уайт
Исраэль Адесанья
UFC
ММА
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