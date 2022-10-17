Хавьер Мендес признался, как Хабиба били в спаррингах: «Его разбивали коленями»

Главный тренер зала AKA Хавьер Мендес вспомнил эпизоды, когда бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) получал урон в спаррингах. Об этом Мендес сказал в интервью «СЭ».

«Могу рассказать худшее, что когда-либо случалось с Хабибом в спарринге, — начал Мендес. — Это было в начале его карьеры, где-то семь лет назад. Я подвел его к одному из своих боксеров, и сказал: «Ты будешь только боксировать», а он такой: «Тренер, нет! Какой бокс?». «Нет, ты будешь только боксировать», — ответил я. Его начали бить в этом спарринге. Он не умел боксировать, но я убеждал его, что он должен научиться боксу. Он в этом спарринге постоянно на меня косился, типа, что я творю. «Тренер, я не умею боксировать, зачем ты поставил меня с профессиональным боксером?», — говорил он. В итоге я остановил спарринг.

В финальной части своей карьеры он уже мог стоять по боксу с любым из моих ребят в зале и не испытывать никаких проблем. Это еще раз показывает, насколько он хорош.

Где-то 4-5 лет назад у них с Исламом был спарринг, и Ислам просто разбивал его своими коленями. Хабиб такой: «Это не честно! У него есть наколенники. Я сейчас тоже надену их». У нас в зале есть правило: если у тебя нет наколенников, нельзя бить коленями. И он сам надел наколенники, чтобы отвечать Исламу коленями. Он понял, что вся эта тема с коленями работает, и стал отвечать Исламу. А со временем он так развил колени, что стал ими убивать».

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гэтжи (23-4) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.