Глейсон Тибау: «Если вы видели, что я побеждал в бою с Хабибом, можете сделать выводы»

Бывший боец UFC Глейсон Тибау поделился ожиданиями от предстоящего поединка против Алексея Кунченко на RCC 14 и вспомнил бой против Хабиба Нурмагомедова.

— Как вам Тюмень?

— Мне очень понравился этот город, — приводит слова Тибау пресс-служба RCC. — Я впечатлен, в России очень много успешных бойцов. Это круто!

— Как прошла акклиматизация?

— Все отлично! Я бывал в разных городах, разных местах: там, где холодно и жарко. Мне сейчас хорошо.

— А бой с Алексеем — это большой вызов?

— Я боец ММА, я готов ко всем вариантам развития, готов в борьбе двигаться. Алексей очень сильный боец. Алексей — настоящая легенда, он силен в ударной технике. Я счастлив, что дерусь в RCC, это личный вызов.

— Бой против Хабиба: результат был справедлив?

— Каждый раз мне задают этот вопрос. Этот бой был шесть или семь лет назад (10 лет назад. — Прим. «СЭ»). У нас был очень жесткий бой, мы с ним сражались жестко. Все видели этот бой. Если вы видели, что я там побеждал, вы можете сделать выводы. Хабиб сейчас мой друг. У него большая история! Круто, что у него получилось остаться в истории топовым бойцом. Здорово, что случился такой бой.

11 февраля в Тюмени состоится турнир RCC 14, в главном событии которого Алексей Кунченко встретится с Глейсоном Тибау.

Тибау дрался с Хабибом Нурмагомедовым 7 июля 2012 года на турнире UFC 148. Бразилец уступил россиянину единогласным решением судей.