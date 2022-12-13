Тейшейра: «Я думал, Анкалаев победит. Никто ничего не понял»

43-летний экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Гловер Тейшейра (33-8) заявил, что был удивлен ничьей в бою Магомеда Анкалаева (18-1) и Яна Блаховича (29-9).

«Когда дело дошло до третьего раунда, когда у Анкалаева были повреждены обе ноги, а у Яна было рассечение под глазом, я подумал, что мне не видать боя с победителем этой пары в Бразилии, — сказал Тейшейра в интервью MMA Underground. — Затем Анкалаев начал выигрывать, и я подумал: «Он победит, но мы не будем драться в Бразилии». Потом произошло все это безумие, никто ничего не понял. Тогда я сказал, что Вселенная обо всем позаботится. Мне сказали, что я дерусь в Бразилии, и я ответил: «Погнали!»

Бой Анкалаева и Блаховича завершился вничью раздельным решением судей (48-47, 46-48, 47-47). Пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе остался вакантным. Бой состоялся 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе, США.

Тейшейра встретится с 6-м номером рейтинга UFC в полутяжелом весе Джамалом Хиллом (11-1) в бою за вакантный титул чемпиона UFC в полутяжелом весе. Бой состоится 21 января 2023 года на UFC 283 в Рио-де-Жанейро.