Гловер Тейшейра назвал условие для возвращения в UFC

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Гловер Тейшейра (33-9) заявил, что вернется в октагон, если ему заплатят много денег.

«Если мне заплатят много денег, я вернусь, — сказал 43-летний бразилец Ag.Fight. — Разве Ларри Холмс не вернулся после завершения карьеры, чтобы подраться с Майком Тайсоном? Ему предложили много денег, которых он никогда раньше не зарабатывал. Честно говоря, я доволен своим положением. Но если мне предложат громкий бой, который будет хорошо продаваться, а также деньги, которые позволят мне позаботиться о своей семье, я приму предложение».

В январе Тейшейра проиграл Джамалу Хиллу (12-1) единогласным решением судей (50-44, 50-44, 50-44) на UFC 283. После боя бразилец объявил о завершении карьеры.