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Сегодня, 08:13

Гловер Тейшейра не собирается завершать карьеру

Давид Хачатрян
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43-летний экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Гловер Тейшейра (33-8) заявил, что он завершит карьеру тогда, когда у него пропадет желание тренироваться.

«Я не планирую завершать карьеру, — сказал Тейшейра в интервью MMA Fighting. — Я никогда не строю планов на будущее. Я живу настоящим. Я уйду в отставку тогда, когда мне больше не захочется идти в зал. Порой такое случалось. Когда у меня были травмы, я был подавлен.
Когда я проиграл Кори Андерсону, я подумал: «Черт, я подерусь еще раз, а потом завершу карьеру». Но потом я изменил подход к тренировкам и снова был счастлив. Я люблю тренироваться и драться. Вы видели мой прошлый бой с Иржи? Видели, на каком уровне я дерусь?»

Тейшейра встретится с 7-м номером рейтинга UFC в полутяжелом весе Джамалом Хиллом (11-1) в бою за вакантный титул чемпиона UFC в полутяжелом весе. Бой состоится 21 января 2023 года на UFC 283 в Рио-де-Жанейро.

UFC
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