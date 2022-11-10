Гловер Тейшейра считает, что у Адесаньи нет шансов в бою с Перейрой

43-летний экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Гловер Тейшейра (33-8) предполагает, что Алекс Перейра (6-1) нокаутирует чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесанью (23-1).

«Я не думаю, что этот бой продлится всю дистанцию, — сказал Тейшейра в интервью All Access MMA. — Алекс будет сокращать дистанцию и подбирать время для удара. Бой может затянуться, потому что Адесанья всегда уходит и пытается не вступать в размен, но он все равно проиграет, потому что Алекс будет оказывать давление. Алекс заставит его драться, и он (Адесанья. — Прим. «СЭ») упадет.

Адесанья может нанести удар, может пойти в ноги. Удачи ему в этом. Но я думаю, что они будут биться в стойке, и я уверен, что Алекс победит, он будет выглядеть впечатляюще».

Адесанья и Перейра встретятся 12 ноября на UFC 281 на Медисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, США.