Глухов: «Драться с блогером — это то же самое, что найти какого-то алкоголика с улицы»

Боец из Латвии Константин Глухов объяснил свое нежелание драться в поп-ММА промоушенах и рассказал о своем отношении к боям с блогерами.

«Нет, конечно. Ну какие блогеры? По этой причине я сейчас не понимаю Сашу Емельяненко, хотя он и им проигрывает. Ну при чем тут блогеры? Я всегда считал себя профессиональным бойцом, поэтому должен драться с профессиональными бойцами. Пусть он будет сильнее, пусть у меня выиграет, пусть меня побьет. Я к этому спокойно отношусь.

Драться с блогером — это то же самое, что найти какого-то алкоголика с улицы. Мне мой секундант Миша присылал Мурада Легенду, мальчика, болеющего оспой, Олега Монгола. Смотришь на это и ужасаешься. Это как цирк уродов. Они скажут сейчас: «Вот Костя на меня наговорил». Но это реально какой-то ужас. Если ты профессиональный боец, занимайся профессиональным спортом. Причем они вроде тренируются, но больше языком болтают. Вопрос исчерпан, я там драться не буду», — цитирует MMA.Metaratings.ru Глухова.