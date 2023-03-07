Гольцов: «Политика добралась и до UFC, а потому наших бойцов будут стараться оставить напоследок»

Российский боец PFL Денис Гольцов высказался о том, что следующим соперником американца Джона Джонса в титульном бою в тяжелом весе станет его соотечественник Стипе Миочич, а не победитель поединка Сергей Павлович — Кертис Блейдс.

«Про справедливость в UFC речь не идет давно. После боя Петра Яна с Шоном О'Мэлли все уже убедились, что политика играет большую роль и там, хотя все занимаются своим делом и выполняют свою работу. Но, тем не менее, политика забралась и туда, а потому наших бойцов будут стараться оставить напоследок», — цитирует Гольцова Metaratings.ru.

5 марта Джонс одержал победу над французом Сирилом Ганом на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе. Его следующим соперником должен стать экс-чемпион UFC Стипе Миочич.