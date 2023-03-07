Гольцов: «У Волкова больше шансов на победу в бою с Романовым»

Российский боец PFL Денис Гольцов спрогнозировал итоги боя россиянина Александра Волкова и Александра Романова из Молдавии в турнире UFC в Лас-Вегасе.

«Для Романова это будет непростой бой. Если он победит, то для него это будет мощный старт в топ и все шансы выйти впоследствии на претендентский бой. Для Волкова также победа над человеком из первой десятки станет шагом к титулу. Я бы отдал предпочтение Александру Волкову. Считаю, что у него больше шансов на победу», — цитирует Гольцова Metaratings.ru.

Поединок пройдет в воскресенье, 12 марта. В своем последнем бою 34-летний российский боец техническим нокаутом победил Жаирзиньо Розенстрайка из Суринама.