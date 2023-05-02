Гончаров предсказал победу Леденева над Емельяненко-младшим

Чемпион АСА Евгений Гончаров считает, что поединок Ивана Емельяненко и Алексея Леденева будет непредсказуемым.

По словам эксперта, до выхода соперников на ринг твердо быть уверенным в этом нельзя. Шансы примерно равны. Но Леденев смотрится более выигрышно.

«Это на самом деле большое достижение. Дзюдо — очень сложный вид спорта. Выйти на такой уровень большого стоит. Значит, этот человек как минимум хороший спортсмен, профессионал», — приводит слова Гончарова РЕН ТВ.

Для Ивана бой против Леденева станет дебютным в ММА. При этом самый младший из братьев Емельяненко является мастером спорта по боевому самбо и рукопашному бою.

26 мая состоится очередной турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В главном бою вечера схлестнутся звезды ММА Алексей Олейник и британец Оли Томпсон.

Соглавным поединком станет противостояние Александра Емельяненко и блогера, бойца поп-MMA Евгения Ершова.

Также зрители увидят звезды поп-MMA Зелимхана Дукаева по прозвищу Пулеметчик, он сразится с Юрием Рябым.