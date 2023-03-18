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Сегодня, 11:35

Гончаров рассказал, что думает о боях с Алиханом и Мухуматом Вахаевыми

Виктория Кравченко
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Бывший чемпион ACA в тяжелой весовой категории Евгений Гончаров сравнил бои с Алиханом и Мухуматом Вахаевыми.

«Оба поединка, против обоих Вахаевых, получились тяжелыми. Здесь дистанция была друга. Бой с Мухуматом был очень тяжелым. Хотя с ним было удобнее боксировать. Он не такой высокий и нестандартный как Алихан. Алихан был неудобен. Я мог показать лучший удар», — цитирует Гончарова MMA.Metaratings.ru.

17 марта на турнире ACA 154 в четвертьфинале Гран-при в тяжелом весе чемпион дивизиона Евгений Гончаров победил Алихана Вахаева единогласным решением судей и стал новым чемпионом ACA в тяжелом весе.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/goncharov-boi-s-alikhanom-vakhaevym-byl-finalom-gran-pri-236402/
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