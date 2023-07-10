Гончаров уверен, что Немков может стать чемпионом Bellator в тяжелом весе

Российский боец Евгений Гончаров высказался о шансах чемпиона Bellator в полутяжелом весе Вадима Немкова стать чемпионом лиги в тяжелом дивизионе.

«Очень хорошие перспективы, учитывая, что чемпиона Райана Бейдера Вадим нокаутировал не так давно. Почему бы не отправить Бейдера на пенсию? Вот и все. Двойной чемпион. Хотел сказать, что это легкие деньги для Вадима, но все-таки Бейдер — хороший боец. 99 процентов, что Вадим станет чемпионом в тяжелом весе, если он этого захочет и Bellator сделает бой. Бейдера он точно победит. Да и многих других», — цитирует Гончарова Metaratings.ru.

16 июня Немков победил Йоэля Ромеро в турнире Bellator и в четвертый раз в карьере защитил титул чемпиона в полутяжелом весе. Всего 30-летний россиянин провел 20 поединков в ММА, одержал 17 побед, потерпел 2 поражения, 1 бой был признан несостоявшимся.