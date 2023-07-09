Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 18:25

Гончаров заявил, что поражение от Вахаева сделало невозможным его подписание в UFC

Алина Савинова
Telegram Дзен

Российский боец Евгений Гончаров заявил, что в 2020 году прервал сотрудничество с ACA и провел один бой в RCC, ожидая предложения от зарубежных лиг.

«Мой контракт с ACA закончился не так, как я планировал. Последний бой проиграл Мухумату Вахаеву. Мои планы с подписанием за океан не сложились. У меня были варианты с PFL и UFC. После поражения все это стало невозможным. В итоге подписал контракт с французской лигой Ares, через которую многие попадают в UFC. Началась пандемия, и все это стало невозможным. Ares перестал проводить турниры. У меня был простой. Мне нужно было зарабатывать. Я попросил менеджера сделать бой. Мне предложили поединок с Вязигиным. Так я попал в RCC на один поединок. Думал, что после победы появятся перспективы, но пандемия еще не закончилась. Сложно было подписаться в заграничный промоушен», — цитирует Гончарова Metaratings.ru.

Также боец отметил, что у него был вариант с Bellator, но он решил принять предложение на четыре боя от ACA, чтобы заработать деньги.

В 2019 году Гончаров стал чемпионом ACA, одержав победу над Тони Джонсоном. В феврале 2020-го он уступил титул Мухумату Вахаеву, после чего провел один поединок в RCC и вернулся в ACA в 2021 году. В марте этого года Гончаров второй раз в карьере стал чемпионом ACA. Всего на счету 36-летнего россиянина 18 побед в ММА, 3 поражения, 1 бой был признан несостоявшимся.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/evgenii-goncharov-porazhenie-ot-vakhaeva-sdelalo-nevozmozhnym-moe-podpisanie-v-ufc-264827/
ММА
0
Читайте также
Как появился меморандум о взаимопонимании между НХЛ и КХЛ: почему он может закончиться
Россия не получила приглашения на Азиатские игры. Допуск оказался гипотетическим?
В районе Керчи силы ПВО сбили крылатую ракету
В Финляндии назвали угрозой российскую недвижимость
В Иркутске спустя месяц поисков полуторагодовалой девочки нашли ее тело
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхоз рынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вице-президент АСА Бадаев: «Чимаеву выгоден бой с Усманом, Камару — нет»