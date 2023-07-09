Гончаров заявил, что поражение от Вахаева сделало невозможным его подписание в UFC

Российский боец Евгений Гончаров заявил, что в 2020 году прервал сотрудничество с ACA и провел один бой в RCC, ожидая предложения от зарубежных лиг.

«Мой контракт с ACA закончился не так, как я планировал. Последний бой проиграл Мухумату Вахаеву. Мои планы с подписанием за океан не сложились. У меня были варианты с PFL и UFC. После поражения все это стало невозможным. В итоге подписал контракт с французской лигой Ares, через которую многие попадают в UFC. Началась пандемия, и все это стало невозможным. Ares перестал проводить турниры. У меня был простой. Мне нужно было зарабатывать. Я попросил менеджера сделать бой. Мне предложили поединок с Вязигиным. Так я попал в RCC на один поединок. Думал, что после победы появятся перспективы, но пандемия еще не закончилась. Сложно было подписаться в заграничный промоушен», — цитирует Гончарова Metaratings.ru.

Также боец отметил, что у него был вариант с Bellator, но он решил принять предложение на четыре боя от ACA, чтобы заработать деньги.

В 2019 году Гончаров стал чемпионом ACA, одержав победу над Тони Джонсоном. В феврале 2020-го он уступил титул Мухумату Вахаеву, после чего провел один поединок в RCC и вернулся в ACA в 2021 году. В марте этого года Гончаров второй раз в карьере стал чемпионом ACA. Всего на счету 36-летнего россиянина 18 побед в ММА, 3 поражения, 1 бой был признан несостоявшимся.