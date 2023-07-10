Гончаров заявил, что после седьмой победы Павловичу надо назвать Джонса фейковым чемпионом

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Российский боец Евгений Гончаров заявил, что первому номеру рейтинга UFC в тяжелом весе Сергею Павловичу нужно зачистить дивизион и не ждать исхода поединка между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем.
«Я бы подрался, чтобы зачистить дивизион полностью, чтобы никаких вопросов ни у кого не осталось. И, допустим, после очередной победы сказал бы: «Я здесь настоящий чемпион, Джон Джонс — фейковый, потому что не хочет боя со мной». Это было бы круто. В случае седьмой досрочной победы Сергей запросто может называть себя чемпионом без пояса, а Джонса — поддельным чемпионом, если он не хочет драться с самым опасным претендентом. А я думаю, что Джонс не хочет. Он понимает, кто такой Павлович», — цитирует Гончарова Metaratings.ru.
Поединок между Джонсом и Миочичем состоится 12 ноября в Нью-Йорке.
На счету 31-летнего Павловича 18 побед в ММА и 1 поражение. В активе 35-летнего Джонса 27 побед, 1 поражение и 1 ничья.