Гордеев считает, что Коваленко одержит победу в бою с Тарасовым

Боец лиги АСА и клуба «Архангел Михаил» Павел Гордеев рассказал об ожиданиях от предстоящего боя Артема Тарасова со Святославом Коваленко в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Знать их знаю, бои смотрел. Святослав Коваленко не блогер уже давно, он профессиональный боец. Так же как и Тарасов. Это два профессиональных бойца, и говорить о том, что будет бой блогеров, думаю, глупо. Я думаю, Святослав выиграет по очкам у Тарасова», — цитирует Гордеева РЕН ТВ.

Бой состоится 30 сентября в Москве. Трансляция начнется в 23.00 по московскому времени на РЕН ТВ.

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