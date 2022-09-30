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Сегодня, 10:10

Гордеев считает, что Коваленко одержит победу в бою с Тарасовым

Виктория Кравченко

Боец лиги АСА и клуба «Архангел Михаил» Павел Гордеев рассказал об ожиданиях от предстоящего боя Артема Тарасова со Святославом Коваленко в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Знать их знаю, бои смотрел. Святослав Коваленко не блогер уже давно, он профессиональный боец. Так же как и Тарасов. Это два профессиональных бойца, и говорить о том, что будет бой блогеров, думаю, глупо. Я думаю, Святослав выиграет по очкам у Тарасова», — цитирует Гордеева РЕН ТВ.

Бой состоится 30 сентября в Москве. Трансляция начнется в 23.00 по московскому времени на РЕН ТВ.

Билеты на суперсерию «Бойцовского клуба РЕН ТВ» можно приобрести по ссылке.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1029664-gordeev-predskazal-pobedu-kovalenko-nad-tarasovym
Артем Тарасов
ММА
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