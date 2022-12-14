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Сегодня, 10:05

Госдепартамент США осведомлен о связях бойцов UFC с Рамзаном Кадыровым

Давид Хачатрян
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Государственному департаменту США известно о связях бойцов UFC с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым, пишет The New York Times со ссылкой на источник в Госдепартаменте.

При этом представитель Госдепартамента в заявлении для MMA Junkie сообщил: «Граждане США не должны посещать Россию, а те граждане, которые находятся в России, должны немедленно покинуть страну».

The New York Times отмечает, что бывший чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман (20-2), бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) и Джастин Гэтжи (23-4) прилетели в Чечню в ноябре, где стреляли из гранатометов и штурмовых винтовок. При этом Гэтжи отрицает, что в ноябре был в Чечне.

Рамзан Кадыров
UFC
3
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