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Сегодня, 17:45

Гран-при чемпионов промоушена «Наше Дело» пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге

Отдел единоборств «СЭ»
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Стали известны имена всех участников международного Гран-при «Наше Дело» с призовым фондом 5 миллионов рублей. Турнир пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге.

«Сильнейшие бойцы мирового уровня приезжают к нам в Россию не за деньгами, а ради возможности заявить о себе. Легкой прогулкой Гран-при для бойцов не станет. Второй полуфиналист определится в прямом эфире уже 12 июня — чемпион мира по грэпплингу и профессиональный боец ММА Сергей Андреев встретится с первым номером лиги Хабиба Нурмагомедова «Eagle FC» Бахтияром Оразгельдыевым, у которого все бои заканчивались досрочным нокаутом», — заявил спортивный директор бойцовской лиги Армен Гулян.

В первом поединке Гран-при в полулегком весе Артур Арутюнян (8-3) одержал победу техническим нокаутом в первом раунде над Муборизом Умаровым (10-3).

Участники Гран-при 66 кг:
Сергей Андреев (16-8) — Бахтияр Оразгельдыев (4-0);
Жасулан Акимжан (9-2) — Амирлан Амиров (5-4);
Наби Ашурлаев (8-1) — Бекбулат Магомедов (23-4).

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