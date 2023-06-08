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Сегодня, 10:15

Грант Доусон: «Кори Сэндхэген победит Умара Нурмагомедова»

Давид Хачатрян
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15-й номер рейтинга UFC в легком весе Грант Доусон (19-1) ставит на победу Кори Сэндхэгена (16-4) в бою с Умаром Нурмагомедовым (16-0).

«Умар потрясающий боец, но в то же время я думаю, что Кори Сэндхэген его победит. Правильно ли, что Умар дерется с рейтинговым бойцом? Послушай, ты не войдешь в топ, пока не побьешь рейтингового бойца. Кори — высококлассный боец, против него очень сложно выступать. Он недавно победил Чито [Марлона Веру] и теперь дерется с нерейтинговым бойцом. Так что Кори просто сумасшедший парень. Но для Умара это хорошо, потому что он может воспользоваться возможностью», — сказал Доусон в интервью Джеймсу Линчу.

Бой Сэндхэгена и Нурмагомедова официально не был объявлен.

Нурмагомедов в прошлом бою нокаутировал Раони Барселоса (17-4) в первом раунде на UFC Fight Night 217. Турнир состоялся 14 января в Лас-Вегасе, США.

Сэндхэген в прошлом бою одолел Марлона Веру (20-8) раздельным решением судей (47-48, 50-45, 49-46). Бой состоялся 25 марта на UFC on ESPN 43 в Сан-Антонио, США.

Грант Доусон
Умар Нурмагомедов
UFC
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