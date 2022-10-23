Российский боксер и комментатор Григорий Дрозд в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу Ислама Махачева над Чарльзом Оливейрой в главном поединке на турнире UFC 280 в Абу-Даби.

«Хабиб сам всегда говорил, что Махачев — будущая звезда UFC. Ислам вырос на примере Хабиба. Я согласен с тем, что Хабиб и его отец сделали Ислама. Мне кажется, Хабиб тоже к нему по-особенному относится, потому что всегда говорил только теплые слова. Махачев перенял наследие Нурмагомедова? Хотелось бы. Чтобы это понять, нужно сделать то, что смог Хабиб. Давайте посмотрим думаю, все предпосылки есть. Он это доказывает: это новая большая будущая суперзвезда», — сказал Дрозд «СЭ».

Махачев победил сабмишном во втором раунде. 31-летний россиянин завоевал вакантный титул чемпиона в легком весе.