Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 10:10

Дрозд — о победе Махачева над Оливейрой: «Ислам вырос на примере Хабиба. Это новая суперзвезда»

Дрозд отреагировал на победу Махачева над Оливейрой
Микеле Антонов
Ислам Махачев.
Фото Reuters

Российский боксер и комментатор Григорий Дрозд в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу Ислама Махачева над Чарльзом Оливейрой в главном поединке на турнире UFC 280 в Абу-Даби.

«Хабиб сам всегда говорил, что Махачев — будущая звезда UFC. Ислам вырос на примере Хабиба. Я согласен с тем, что Хабиб и его отец сделали Ислама. Мне кажется, Хабиб тоже к нему по-особенному относится, потому что всегда говорил только теплые слова. Махачев перенял наследие Нурмагомедова? Хотелось бы. Чтобы это понять, нужно сделать то, что смог Хабиб. Давайте посмотрим думаю, все предпосылки есть. Он это доказывает: это новая большая будущая суперзвезда», — сказал Дрозд «СЭ».

Махачев победил сабмишном во втором раунде. 31-летний россиянин завоевал вакантный титул чемпиона в легком весе.

Григорий Дрозд
Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
UFC
0
Читайте также
Как победа Махачева снова сделала Хабиба главным в UFC
Тутберидзе отказалась от общения с прессой: «За минуту не управитесь»
СМИ узнали о подготовке Киевом провокации с «грязной бомбой»
Более 3,7 тыс. зданий повреждены из-за взрыва на военном складе в Узбекистане
В бундестаге предложили Германии, Франции и Польше объединиться против России
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: UFC 280: Махачев — Оливейра, Ян — О'Мэлли и другие бои
Дрозд назвал натянутой победу О'Мэлли над Яном
Хорхе Масвидаль: «Судьи в Абу-Даби портят карьеру»
Абсолютно все независимые судьи отдали победу Яну в бою с О'Мэлли
Гаджиев назвал самого конкурентного соперника для Махачева
Василевский: «Вряд ли кто-то сможет победить Махачева в легком весе»
Александр Емельяненко заявил, что Петра Яна засудили по многим причинам
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Дрозд назвал натянутой победу О'Мэлли над Яном